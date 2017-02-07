Главный тренер ЦСКА Гончаренко остался доволен игрой молодых футболистов в матче с ЛАСКом

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Главный тренер российского клуба ЦСКА Виктор Гончаренко остался доволен игрой молодых футболистов в товарищеском матче против австрийской команды ЛАСК. Слова специалиста приводит пресс-служба армейцев.
Во вторник ЦСКА в товарищеском матче на сборе в испанском Кампоаморе победил австрийский клуб ЛАСК со счетом 1:0, единственный гол на счету 19-летнего Астемира Гордюшенко.
"Меня радует, что наша молодежь проявила себя в интенсивной, плотной игре. То, что не пропустили - следствие того, что мы хорошо работаем в обороне. Моменты были, но в целом для наших молодых футболистов это был хороший матч. Я доволен каждым игроком на этом сборе", - заявил Гончаренко.
В первом матче чемпионата России после зимнего перерыва ЦСКА 4 марта на своем поле сыграет с санкт-петербургским "Зенитом".