Фазель: решение об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 будет принято в течение марта

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Решение об участии игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, скорее всего, будет принято в течение марта. Об этом рассказал пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF) президент организации Рене Фазель.

На прошлой неделе Фазель сообщил ТАСС, что проведет переговоры с членами совета IIHF и представителями команд-участниц олимпийского турнира по поводу выступления игроков НХЛ на зимней Олимпиаде.

"Вчера у нас была телефонная конференция с советом IIHF и представителями каждой из команд, участников олимпийского мужского турнира. У большинства сложилось мнение, что НХЛ, скорее всего, решит вопрос по участию своих игроков на Олимпиаде в течение марта, поскольку лиге нужно составлять расписание на следующий сезон, - сказал Фазель. - Мы также знаем, что европейским лигам и клубам также нужно уточнить этот важный вопрос до окончания текущего сезона. Однако мы не ощущаем, что было бы конструктивно устанавливать фиксированный дедлайн для того, чтобы НХЛ и профсоюз игроков лиги подтвердили свое участие в Олимпиаде".

Нынешний формат олимпийского мужского турнира меняться не будет, о чем сообщил Фазель по итогам общения с членами совета IIHF. В предварительном раунде 12 команд разделены на три группы по четыре команды. Победители групп выходят напрямую в четвертьфинал, а остальные играют между собой в квалификации.

"Мы сохраним те же правила, схему соревнований, формат и ничего не планируем менять, например, ограничивать возраст игроков до 23 лет. Если у нас не будет НХЛ в Пхенчхане, у меня нет никаких сомнений, что олимпийский мужской турнир будет таким же захватывающим и конкурентоспособным, каким мы его видели раньше", - отметил Фазель.

Ранее Фазель провел в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке провел переговоры с руководством НХЛ на тему участия НХЛовцев в Олимпиаде. В переговорах в Нью-Йорке участвовал и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.