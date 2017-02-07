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Нападающий клуба НХЛ "Монреаль" Радулов ведет переговоры по новому контракту

Спорт
7 февраля, 19:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Российский форвард перешел в "Монреаль" перед началом сезона-2016/17, подписав однолетний контракт
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" россиянин Александр Радулов ведет переговоры по новому контракту. Об этом он заявил пресс-службе НХЛ.

"Я не знаю, на какой стадии находятся переговоры о новом контракте, это надо у агента спрашивать. Идут какие-то разговоры, но пока ничего конкретного не могу сказать", - заявил Радулов.

Радулов перешел в "Монреаль" перед началом сезона-2016/17, подписав однолетний контракт. В текущем сезоне он провел 52 матча, в которых набрал 41 очко (13 шайб + 28 передач).

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