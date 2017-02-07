Фундамент поля стадиона ЧМ-2018 в Калининграде будет готов до конца февраля 2017 года

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Фундамент поля стадиона в Калининграде, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, будет готов до конца февраля 2017 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com со ссылкой на представителей генеральной подрядной организации "Крокус".

Металлокаркас кровли калининградского стадиона чемпионата мира 2018 года готов на 95 процентов. На площадке сейчас работают более 800 человек.

Как подчеркнул врио заместителя председателя регионального правительства Александр Рольбинов, в ходе последнего инспекционного визита Международной федерации футбола (ФИФА) эксперты назвали калининградский стадион одним из самых функциональных среди строящихся арен, с удобным обзором со всех зрительских мест. "Уже прошли согласования решений по цвету кресел и фасадов. Изменены параметры в части покрытия кровли - на более технологичные и современные материалы. По проекту, перфорированный фасад даст возможность использовать его как интерактивный экран со светодиодными устройствами", - сказал Рольбинов.

Врио зампреда отметил, что все обязательства по завершению работ на острове Октябрьский правительство Калининградской области выполнит.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.

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