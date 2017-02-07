Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фундамент поля стадиона ЧМ-2018 в Калининграде будет готов до конца февраля 2017 года

Спорт
7 февраля, 19:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Врио зампреда председателя регионального правительства Александр Рольбинов отметил, что все обязательства по завершению работ на острове Октябрьский правительство Калининградской области выполнит
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Фундамент поля стадиона в Калининграде, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, будет готов до конца февраля 2017 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com со ссылкой на представителей генеральной подрядной организации "Крокус".

Металлокаркас кровли калининградского стадиона чемпионата мира 2018 года готов на 95 процентов. На площадке сейчас работают более 800 человек.

Как подчеркнул врио заместителя председателя регионального правительства Александр Рольбинов, в ходе последнего инспекционного визита Международной федерации футбола (ФИФА) эксперты назвали калининградский стадион одним из самых функциональных среди строящихся арен, с удобным обзором со всех зрительских мест. "Уже прошли согласования решений по цвету кресел и фасадов. Изменены параметры в части покрытия кровли - на более технологичные и современные материалы. По проекту, перфорированный фасад даст возможность использовать его как интерактивный экран со светодиодными устройствами", - сказал Рольбинов.

Врио зампреда отметил, что все обязательства по завершению работ на острове Октябрьский правительство Калининградской области выполнит.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Карасин: расторгнуть договор аренды участков с посольством РФ в Киеве не так просто
2
Минпромторг и Минфин рассчитывают на старт программы продовольственной помощи в 2017 г.
3
Лидера Радикальной партии Украины лишили 10-летней американской визы
4
Роскомнадзор отменил блокировку сайта YouPorn
5
Украинские националисты разблокировали железную дорогу в Донецкой области
6
Мяус: cудьи в матче с финнами бросили вызов сборной России по хоккею с мячом
7
Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
Темы дня
Реклама