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Зотов по итогам медицинских тестов стал самым выносливым футболистом "Динамо"

Спорт
7 февраля, 20:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Полузащитник с большим отрывом выиграл тесты
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Полузащитник Александр Зотов по итогам медицинских тестов признан самым выносливым футболистом московского "Динамо". Об этом заявил главный врач команды Александр Ярдошвили, слова которого приводятся на официальном канале бело-голубых на видеохостинге Youtube.

"Самый выносливый Зотов, тесты это показали, он с большим отрывом выиграл эти тесты", - сказал Ярдошвили.

"Я почти во всех командах был одним из самых выносливых, спасибо моим генам", - заявил Зотов.

Зотов выступает за "Динамо" с 2016 года, в нынешнем сезоне он сыграл в 24 матчах в разных турнирах и забил два гола.

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