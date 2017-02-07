Зотов по итогам медицинских тестов стал самым выносливым футболистом "Динамо"

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Полузащитник Александр Зотов по итогам медицинских тестов признан самым выносливым футболистом московского "Динамо". Об этом заявил главный врач команды Александр Ярдошвили, слова которого приводятся на официальном канале бело-голубых на видеохостинге Youtube.
"Самый выносливый Зотов, тесты это показали, он с большим отрывом выиграл эти тесты", - сказал Ярдошвили.
"Я почти во всех командах был одним из самых выносливых, спасибо моим генам", - заявил Зотов.
Зотов выступает за "Динамо" с 2016 года, в нынешнем сезоне он сыграл в 24 матчах в разных турнирах и забил два гола.