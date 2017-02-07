Ротенберг: IIHF готова до последнего ждать в вопросе участия игроков НХЛ на Олимпиаде

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) готова ждать до последнего в вопросе участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Президент IIHF Рене Фазель в понедельник провел переговоры с членами совета IIHF и участниками мужского олимпийского турнира, по итогам которого сообщил, что решение об участии НХЛовцев в Играх-2018 будет принято в течение марта, когда лига будет верстать календарь на сезон-2017/18.

"Никаких новостей нет, все остается прежним. Как и говорил ранее Фазель, ситуация не поменялась, - сказал Ротенберг. - Как я это понимаю, IIHF будет ждать до последнего. Когда НХЛ начнет формировать календарь на следующий сезон, то мы уже узнаем окончательное решение по этому вопросу".

ФХР примет любое решение IIHF, даже если хоккеисты НХЛ не приедут на Олимпиаду. "Если нам скажут, что игроки НХЛ не приедут, ситуация также будет для нас понятной. У нас полная готовность к любому решению. В любой ситуации мы способны собрать боеспособную команду", - отметил он.

Игроки НХЛ выступают на Олимпиадах с 1998 года. Олимпийские игры - 2018 пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенхчане.