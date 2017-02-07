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Волейболистки московского "Динамо" обыграли краснодарский одноименный клуб в матче ЛЧ

Спорт
7 февраля, 21:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Столичный клуб одержал четвертую победу подряд и продолжает лидировать в группе В
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Краснодарское "Динамо" проиграло московскому одноименному клубу со счетом 0-3 в домашнем матче 4-го тура группового раунда женской Лиги чемпионов.

Столичный клуб одержал четвертую победу подряд и продолжает лидировать в группе В, краснодарская команда занимает третью строчку с одной победой.

В следующей встрече московский клуб 22 февраля сыграет с швейцарским "Волеро". Краснодарская команда 21 февраля встретится с румынской "Альбой".

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