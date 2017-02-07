Волейболистки московского "Динамо" обыграли краснодарский одноименный клуб в матче ЛЧ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Краснодарское "Динамо" проиграло московскому одноименному клубу со счетом 0-3 в домашнем матче 4-го тура группового раунда женской Лиги чемпионов.

Столичный клуб одержал четвертую победу подряд и продолжает лидировать в группе В, краснодарская команда занимает третью строчку с одной победой.

В следующей встрече московский клуб 22 февраля сыграет с швейцарским "Волеро". Краснодарская команда 21 февраля встретится с румынской "Альбой".