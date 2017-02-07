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IAAF предложила ВФЛА составить к каждой заявке спортсмена сопроводительный документ

Спорт
7 февраля, 21:51 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Таким образом IAAF хочет увеличить ответственность ВФЛА за каждую поданную индивидуальную заявку
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© AP Photo/Lionel Cironneau, File

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) предложила Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) поделить ответственность за достоверность информации с отечественными легкоатлетами, которые уже подали или будут подавать индивидуальные заявки на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщил ТАСС глава антидопингового комитета ВФЛА Александр Паркин.

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В понедельник Cовет IAAF оставил в силе дисквалификацию ВФЛА, что не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных стартах. По итогам заседания право участвовать в соревнованиях получили спортсмены в возрасте до 15 лет. IAAF в ближайшие два дня организует работу по сопровождению каждой заявки для участия в международных соревнованиях в качестве независимых атлетов официальными комментариями в отношении возможности допуска конкретного спортсмена к соревнованиям за рубежом.

"Рабочая группа IAAF предложила ВФЛА составить к каждой заявке сопроводительный документ для того, чтобы ускорить рассмотрение уже поступивших индивидуальных заявок от российских спортсменов. В этом документе нам нужно подтвердить ту информацию, которую указал в заявке спортсмен, либо, наоборот, подвергнуть ее сомнениям", - сказал Паркин.

"Например, спортсмен в заявке пишет, что никогда не работал со скомпрометировавшими себя допингом тренерами, а если мы знаем, что это не так, то должны написать нечто отличное от информации, поданной спортсменом. Таким образом IAAF хочет увеличить ответственность ВФЛА за каждую поданную индивидуальную заявку", - добавил Паркин.

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