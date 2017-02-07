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Верховный суд Кении отменил решение о роспуске НОК страны

Спорт
7 февраля, 22:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Ранее правительство Кении приняло решение распустить НОК страны в связи с организационными проблемами, имевшими место на ОИ-2016
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Кении отменил решение о роспуске Национального олимпийского комитета страны в связи с обвинениями чиновников в мошенничестве на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Reuters.

Ранее правительство Кении приняло решение распустить НОК страны в связи с организационными проблемами, имевшими место на Олимпийских играх 2016 года, а несколько чиновников были арестованы по обвинению в хищениях и злоупотреблении служебным положением.

"Министерство спорта будет соблюдать все решения суда. Мы знаем, что согласно хартии Международного олимпийского комитета (МОК) вмешательство государства в политику НОК неприемлемо", - заявил представитель министерства спорта Кении Ричард Абура.

Расследование было начато 18 августа. В частности, спортсменам пришлось жить в ужасных условиях, были проблемы с аккредитациями и экипировкой, вылет делегации после завершения Игр был задержан на несколько дней из-за того, что чиновники хотели найти билеты подешевле, также в составе делегации были люди с неясными функциями, которые, предположительно, хотели просто провести несколько дней в Рио-де-Жанейро.

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