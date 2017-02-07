Telegraph: паралимпийцы РФ не будут допущены к участию в ЧМ-2017 по легкой атлетике

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) намерен не допустить россиян до участия в чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года, который проводится под его эгидой. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет 14-17 июля в Лондоне.
МПК 7 августа 2016 года по итогам расследования данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена объявил о приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации и недопуске всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 21 ноября МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР.
В январе МПК ответил отказом на просьбу ПКР разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации к Играм-2018. При этом МПК отметил, что Россия сохраняет возможность получить квоты на Игры благодаря двустороннему приглашению и освободившихся квот.
В мае исполком МПК рассмотрит вопрос допуска россиян к участию в международных соревнованиях и восстановления членства ПКР.