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Кураньи опроверг информацию о переговорах с брестским "Динамо"

Спорт
7 февраля, 23:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Ранее в белорусском клубе сообщили, что ведут переговоры с немецким форвардом
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Кевин Кураньи (справа)

Кевин Кураньи (справа)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Бывший футболист московского "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи, ныне находящийся в статусе свободного агента, опроверг информацию о переговорах с брестским "Динамо". Об этом футболист написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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"Это неправда, я не собираюсь переходить в брестское "Динамо", - написал Кураньи.

Ранее в белорусском клубе сообщили, что ведут переговоры с немецким форвардом.

Кураньи покинул московское "Динамо" летом 2015 года. В составе столичной команды нападающий провел 151 матч, в которых забил 56 мячей. В сезоне-2015/16 форвард выступал за немецкий "Хоффенхайм", в составе которого не забил ни одного гола в 14 играх.

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