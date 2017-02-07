Двукратный чемпион ОИ Саутин стал послом третьих зимних Всемирных военных игр

Подразделения ПВО Москвы привели в боеготовность в рамках проверки ВКСАрмия и ОПК 8 февраля, 1:12
"Барселона" сыграла вничью с "Атлетико" и вышла в финал Кубка ИспанииСпорт 8 февраля, 1:04
Дубль Джеко помог "Роме" разгромить "Фиорентину" в чемпионате ИталииСпорт 8 февраля, 0:40
Внеочередной конгресс IBU обсудит изменения антидопинговых правилСпорт 8 февраля, 0:10
Путин вручит молодым ученым президентские премии в области науки и инноваций за 2016 годНаука 8 февраля, 0:06
Двукратный чемпион ОИ Саутин стал послом третьих зимних Всемирных военных игрСпорт 7 февраля, 23:46
Кураньи опроверг информацию о переговорах с брестским "Динамо"Спорт 7 февраля, 23:32
IBU может сократить квоты для стран в случае частых нарушений антидопинговых правилСпорт 7 февраля, 23:04
"Витязь" прервал победную серию из восьми матчей в КХЛ, уступив минскому "Динамо"Спорт 7 февраля, 22:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин стал официальным послом третьих зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Игр.
"Стать послом третьих зимних Всемирных военных игр для меня большая честь. Всю свою спортивную карьеру я выступал за ЦСКА, - сказал Дмитрий Саутин. - Я рад, что при нынешнем руководстве Вооруженных сил Российской Федерации и ЦСКА армейский спорт в России получил новый импульс развития, а наша страна - право проведения такого масштабного события, как Всемирные военные игры".
Ранее стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта Елена Исинбаева также стала послом Игр.
В ходе третьих зимних Всемирных военных игр около 1000 сильнейших спортсменов-военнослужащих из более чем 20 стран Европы и Азии разыграют 44 комплекта медалей в семи видах спорта. Соревнования пройдут на олимпийских трассах и спортивных объектах прибрежного и горного кластеров Сочи.
Саутин является двукратным олимпийским чемпионом и единственным в истории обладателем восьми наград ОИ в прыжках в воду. На его счету пять титулов чемпиона мира и 11 титулов чемпиона Европы. Он специализировался в прыжках с трехметрового трамплина и с 10-метровой вышки.