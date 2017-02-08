Дубль Джеко помог "Роме" разгромить "Фиорентину" в чемпионате Италии

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. "Рома" со счетом крупно победила "Фиорентину" со счетом 4:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
Дублем отметился Эдин Джеко (39-я и 83-я минуты), а также отличились Федерико Фасио (58) и Раджа Наингголан (75).
"Рома" одержала седьмую победу в последних восьми матчах. Команда Лучано Спаллетти занимает второе место в турнирной таблице, набрав 50 очков после 23 матчей. "Фиорентина" располагается на восьмой строчке с 37 очками в активе. Лидирует "Ювентус", на счету которого 54 очка и игра в запасе.
"Рома" в следующем туре 12 февраля на выезде сыграет с "Кротоне", "Фиорентина" днем ранее примет "Удинезе".