Дубль Джеко помог "Роме" разгромить "Фиорентину" в чемпионате Италии

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. "Рома" со счетом крупно победила "Фиорентину" со счетом 4:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

Дублем отметился Эдин Джеко (39-я и 83-я минуты), а также отличились Федерико Фасио (58) и Раджа Наингголан (75).

"Рома" одержала седьмую победу в последних восьми матчах. Команда Лучано Спаллетти занимает второе место в турнирной таблице, набрав 50 очков после 23 матчей. "Фиорентина" располагается на восьмой строчке с 37 очками в активе. Лидирует "Ювентус", на счету которого 54 очка и игра в запасе.

"Рома" в следующем туре 12 февраля на выезде сыграет с "Кротоне", "Фиорентина" днем ранее примет "Удинезе".