"Барселона" сыграла вничью с "Атлетико" и вышла в финал Кубка Испании

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. "Барселона" сыграла вничью с "Атлетико" со счетом 1:1 во втором матче 1/2 финала Кубка Испании по футболу. Встреча прошла в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

В составе "Барселоны" гол забили Луис Суарес (43-я минута). У гостей отличился Кевин Гамейро (83). "Барселона" заканчивала матч вдевятером - за вторые желтые карточки с поля были удалены полузащитник Серхи Роберто (59-я минута) и форвард Луис Суарес (90). В составе "Атлетико" на 69-й минуте с поля был удален нападающий Янник Карраско. Нападающий "Атлетико" Кевин Гамейро на 80-й минуте не реализовал удар с пенальти, попав в перекладину.

Первый матч в Мадриде завершился победой "Барселоны" со счетом 2:1. Таким образом, каталонский клуб вышел в финал Кубка Испании текущего сезона. Всего же футболисты "Барселоны" примут участие в финальном матче Кубка страны в 39-й раз.

В другом полуфинале Кубка Испании встречаются "Алавес" и "Сельта", которые в первом матче в Виго сыграли безголевую ничью. Ответная игра пройдет в среду.

"Барселона" является самым титулованным клубом в истории Кубка Испании по футболу - 28 трофеев. Последний титул "Барселона" завоевала в прошлом розыгрыше, переиграв в финале Кубка Испании сезона-2015/16 "Севилью" со счетом 2:0 в дополнительное время.