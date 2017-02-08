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Футболист "Баварии" Лам завершит карьеру по окончании сезона

Спорт
8 февраля, 2:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Сообщается, что Лам отклонил предложение "Баварии" стать спортивным директором клуба
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Филипп Лам (в центре)

Филипп Лам (в центре)

© EPA/PETER KNEFFEL

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Капитан мюнхенской "Баварии" и бывший футболист сборной Германии Филипп Лам принял решение завершить профессиональную карьеру по окончании текущего сезона. Об этом сообщает DPA.

Футболист сообщил руководству клубу о своем намерении. Также отмечается, что Лам отклонил предложение мюнхенской команды занять пост спортивного директора. Действующий контракт 33-летнего игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2017/18.

Лам выступает за "Баварию" с сезона-2001/02 года, являясь воспитанником клуба. Вместе с "Баварией" Лам выиграл семь чемпионатов Германии, шесть Кубков и три Суперкубка Германии, а также один Кубок лиги. В 2013 году Лам вместе с клубом стал победителем Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира.

В составе сборной Германии он провел 113 матчей и забил пять мячей. Лам дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира (2006, 2010), а также вице-чемпионом (2008) и бронзовым призером (2012) чемпионатов Европы. Карьеру в сборной Германии Лам завершил в 2014 году после победы на чемпионате мира в Бразилии.

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