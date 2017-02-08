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Овечкин забросил 206-ю шайбу в большинстве и вышел на 14-е место в истории НХЛ

Спорт
8 февраля, 3:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
В ночь на среду капитан "Вашингтона" открыл счет в домашней игре регулярного чемпионата против "Каролины"
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Российские нападающие "Вашингтона" Евгений Кузнецов и Александр Овечкин (слева направо)

Российские нападающие "Вашингтона" Евгений Кузнецов и Александр Овечкин (слева направо)

© AP Photo/Molly Riley

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. В ночь на среду капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил свою 206-ю шайбу, когда его команда находилась в большинстве, и единолично занял 14-е место по данному показателю в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин открыл счет в домашнем матче регулярного чемпионата против "Каролины" на 11-й минуте.

Этот гол стал для Овечкина 26-м в сезоне, теперь на его счету 49 очков (26+23) по системе "гол+пас" в 54 матчах текущего чемпионата. Всего же за карьеру в регулярных чемпионатах российский форвард забил уже 551 гол.

Овечкин в 206-й раз в карьере отличился, когда его команда играла в большинстве, и обошел известного канадца Джо Сакика по этому показателю за всю историю НХЛ. Россиянин занимает 14-ю строчку, больше всех голов в большинстве забил Дэйв Андрейчук - 274 шайбы.

"Вашингтон" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 78 очков в 53 матчах. После первого периода счет в матче "Вашингтон" - "Каролина" в пользу хозяев - 2:0.

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