Овечкин забросил 206-ю шайбу в большинстве и вышел на 14-е место в истории НХЛ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. В ночь на среду капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил свою 206-ю шайбу, когда его команда находилась в большинстве, и единолично занял 14-е место по данному показателю в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин открыл счет в домашнем матче регулярного чемпионата против "Каролины" на 11-й минуте.

Этот гол стал для Овечкина 26-м в сезоне, теперь на его счету 49 очков (26+23) по системе "гол+пас" в 54 матчах текущего чемпионата. Всего же за карьеру в регулярных чемпионатах российский форвард забил уже 551 гол.

Овечкин в 206-й раз в карьере отличился, когда его команда играла в большинстве, и обошел известного канадца Джо Сакика по этому показателю за всю историю НХЛ. Россиянин занимает 14-ю строчку, больше всех голов в большинстве забил Дэйв Андрейчук - 274 шайбы.

Ovechkin's 26th goal of the season and career goal #551. pic.twitter.com/X0ojG97eAX — Ovechkin Quotes (@OvechkinQuotes) 8 февраля 2017 г.

"Вашингтон" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 78 очков в 53 матчах. После первого периода счет в матче "Вашингтон" - "Каролина" в пользу хозяев - 2:0.