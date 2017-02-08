Судебное разбирательство между Поветкиным и Уайлдером началось в США

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Судебное разбирательство между российским боксером Александром Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером началось во вторник в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк. Стороны выступили со вступительным словом, изложив основные аргументы.

Претензии сторон

Согласно полученным ТАСС комментариям представителей суда, на данном этапе присяжные рассматривают в рамках одного дела как претензии Уайлдера к Поветкину, так и ответный иск, поданный российским спортсменом. Американец и промоутерская компания DiBella Entertainment Inc ("Дибелла энтертейнмент") подали в суд на россиянина 13 июня прошлого года, вскоре после того, как сорвался бой с американцем, который должен был состояться в Москве в мае этого же года. Данный поединок был отложен после обнаружения в организме Поветкина запрещенного вещества мельдоний.

Американская сторона обвиняет Поветкина в употреблении указанного средства и нарушении условий проведения боя, она добивается выплаты порядка $5 млн. Примерно столько Уайлдер должен был получить за участие в поединке.

Всемирный боксерский совет (WBC) ранее предоставил Уайлдеру право провести добровольную защиту титула, пока в отношении Поветкина проводится расследование. При этом американская сторона публично утверждала, что российский боксер принимает допинг. Затем совет завершил расследование по делу об употреблении запрещенных препаратов Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину.

Поветкин и промоутерская компания "Мир бокса" 23 июня подали ответный иск к американской стороне. Уайлдеру и DiBella Entertainment Inc были предъявлены обвинения в распространении порочащих Поветкина сведений, а также в срыве боя между боксерами. Российская сторона требует от американца выплаты $34,5 млн. В эту сумму входит компенсация за вред, нанесенный репутации россиянина путем распространения не соответствующих действительности сведений, за моральный ущерб, а также убытки за срыв боя.

Представленные аргументы

На состоявшемся во вторник заседании стороны изложили некоторые из своих аргументов. Так, представитель российского боксера и компании "Мир бокса" Кент Яловитц привел данные, согласно которым следы мельдония могут оставаться в организме в течение многих месяцев после его применения. Адвокат указал, что Поветкин употреблял это вещество еще до того, как 1 января 2016 года вступил в силу обновленный список запрещенных субстанций и методов Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Адвокат Джадд Берстейн, защищающий интересы Уайлдера и компании DiBella Entertainment, в частности, представил суду ситуацию таким образом, будто бы российский спортсмен принимал запрещенное вещество мельдоний незадолго до запланированного боя и якобы нарушил условия контракта, заключенного перед поединком. В подтверждение этой версии он привел то обстоятельство, что весной 2016 года сначала несколько допинг-проб Поветкина были отрицательными и лишь потом одна оказалась положительной.

В ближайшие несколько дней стороны, как ожидается, будут опрашивать экспертов. На основе заявлений последних адвокаты попытаются представить жюри присяжных дополнительные свидетельства, подтверждающие их позицию.

Вопрос перед присяжными

В понедельник было завершено формирование коллегии присяжных заседателей, которые решат исход первого этапа разбирательства. Основной вопрос, ответ на который должно дать жюри, заключается в том, употреблял ли Поветкин мельдоний начиная с 1 января 2016 года.

"Мы сейчас находимся на первом этапе. Решаем очень важный и в чем-то определяющий вопрос. От ответа зависит очень многое в этом деле", - указал в беседе с ТАСС старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы Поветкина. Как отметил адвокат, жюри будет размышлять над своим вердиктом столько, сколько посчитает нужным. "Они неограниченны в сроках вынесения решения", - констатировал он.

Карпенко предположил, что суд присяжных, вероятно, закончится уже на этой неделе, однако точка во всем разбирательстве поставлена не будет. Жюри не будет решать, нарушили ли стороны заключенный перед боем контракт и какую финансовую ответственность они несут. Ответить на указанные вопросы впоследствии предстоит судье на следующем этапе процесса. Адвокат не исключил, что вынесение окончательного решения может растянуться на месяцы.