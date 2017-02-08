Голы Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" победить "Каролину" в НХЛ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. "Вашингтон" победил "Каролину" со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российские легионеры "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились заброшенными шайбами.

Овечкин открыл счет в матче на 11-й минуте, Кузнецов отличился на 47-й минуте встречи. Также у "Вашингтона" голы забили Бретт Коннолли (14), Ларс Эллер (47) и Маркус Йоханссон (55), которому ассистировал Овечкин.

Российский капитан "Вашингтона" Овечкин провел в матче 17 минут 18 секунд, забросил шайбу и отдал голевую передачу, а также нанес четыре броска по воротам "Каролины" и провел один силовой прием. Овечкин забросил 206-ю шайбу в большинстве и обогнал канадца Джо Сакика по данному показателю, единолично заняв 14-е место среди всех игроков в истории НХЛ. Этот гол стал для Овечкина 26-м в сезоне, теперь на его счету 50 очков (26+24) по системе "гол+пас" в 54 матчах текущего чемпионата. Всего же за карьеру в регулярных чемпионатах российский форвард забил уже 551 гол.

Кроме того, российский капитан "Вашингтона" в 95-й раз в карьере принес победу своему клубу. По количеству победных голов Овечкин единолично занял 10-е место среди всех хоккеистов в истории, обогнав Стива Айзермана. На девятом месте идет швед Матс Сундин, забросивший 96 победных шайб, больше всех в истории НХЛ победных голов забил Яромир Ягр - 134.

Кузнецов забросил шайбу за 15 минут на льду. Всего же на счету 24-летнего форварда теперь 43 очка (12+31) по системе "гол+пас" в 54 матчах сезона.

"Вашингтон" идет на первом месте в Восточной конференции, набрав 80 очков в 54 матчах. "Каролина" занимает 13-ю строчку в турнирной таблице на Востоке, имея в активе 55 очков после 52 игр. В следующем 9 февраля "Вашингтон" дома сыграет против "Детройта", "Каролина" 11 февраля на выезде встретится с "Далласом".