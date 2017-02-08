Guardian: Катар тратит $500 млн в неделю на проекты ЧМ-2022 по футболу

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Катара, где пройдет чемпионат мира по футболу 2022 года тратят порядка $500 млн в неделю на строительство основных объектов для проведения турнира. Об этом сообщает британская газета "Гардиан" (The Guardian).

"Мы тратим сумму близкую к $500 млн в неделю на основные проекты", - цитирует издание министра финансов Катара Али Шарифа аль Эмади. "И так продолжится следующие три или четыре года, чтобы мы смогли достичь цель - по- настоящему подготовить страну к 2022 году", - добавил он.

Министр добавил, что в общем на подготовку к проведению турнира будет потрачено порядка $200 млрд. Часть из этих средств пойдет на улучшение инфраструктуры, в том числе на развитие транспортной сети и больниц.

Катар 10 декабря 2010 года в Цюрихе выиграл право на организацию чемпионата мира 2022 года. Мировое первенство пройдет с 21 ноября по 18 декабря в семи городах Катара - Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.