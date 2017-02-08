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Два гола Кучерова с передач Наместникова помогли "Тампе" победить "Лос-Анджелес" в НХЛ

Спорт
8 февраля, 6:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
После игры Никита Кучеров был признан первой звездой встречи, в Владислав Наместников - третьей
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Никита Кучеров и Владислав Наместников (слева направо)

Никита Кучеров и Владислав Наместников (слева направо)

© Matt Kincaid/Getty Images, архив

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Клуб "Тампа-Бэй" победил "Лос-Анджелес" со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил две шайбы с передач Владислава Наместникова.

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Кучеров отличился на 27-й и 39-й минутах матча, в обоих случаях ему ассистировал Наместников. Также в составе "Тампа-Бэй" голы забили Джонатан Друин (8), Габриэль Дюмон (32) и Брэйдон Кобурн (54). После игры Кучеров был признан первой звездой встречи, голкипер "Тампы" Бен Бишоп - второй, Наместников - третьей.

Для Кучерова эти шайбы стали 20-й и 21-й в сезоне, теперь на его счету 49 очков (21 шайба + 28 передач) в 47 матчах текущего чемпионата. Наместников во второй раз в сезоне отдал две результативные передачи в одной встрече, набрав 20-й балл за результативность (6+14) в 50 матчах.

"Тампа-Бэй" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 54 очка в 54 матчах. "Лос-Анджелес" идет на девятом месте на Западе, имея в активе 58 очков после 54 игр. В следующем матче 10 февраля "Тампа-Бэй" на выезде сыграет против "Миннесоты", "Лос- Анджелес" днем ранее также в гостях встретится с "Флоридой".

Пресс-служба "Тампы" в сети микроблогов Twitter опубликовала видео голов Кучерова.

В параллельных матчах "Баффало" в овертайме обыграл "Сан-Хосе" (5:4), а "Питтсбург" на своей площадке в серии буллитов уступил "Калгари" (2:3).

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