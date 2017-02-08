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Тренер: отсутствие денег на сбор помешало биатлонистам РФ выступить лучше на Универсиаде

Спорт
8 февраля, 7:49 UTC+3 АЛМА-АТА корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Российские биатлонисты в командном зачете заняли первое место, завоевав три золотых, четыре серебряных и пять бронзовых наград
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© almaty2017.com

АЛМА-АТА, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Отсутствие предварительного сбора, вызванное нехваткой денег, не позволило сборной России по биатлону одержать уверенную победу в командном зачете Универсиады-2017 в своей дисциплине. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя биатлонной делегации РФ Константин Дунаев.

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Российские биатлонисты в командном зачете заняли первое место, завоевав три золотых, четыре серебряных и пять бронзовых наград. Вторыми стали спортсмены Казахстана (3-3-2), третьими - французы (2-0-0). Медалями высшего достоинства у россиян были удостоены Семен Сучилов (спринт), Сергей Корастылев (гонка преследования) и смешанная команда в эстафете. Серебро досталось Корастылеву (индивидуальная гонка), Дмитрию Иванову (спринт, гонка преследования) и Ольге Шестериковой (гонка преследования). С бронзой вернутся в Россию Сучилов (индивидуальная гонка, гонка преследования), Анастасия Егорова (спринт), Лариса Куклина (гонка преследования, масс-старт).

"Мы заняли на этом турнире первое общекомандное место, решив тем самым задачу, которую ставили перед собой накануне старта, - отметил Дунаев. - Нам удалось сделать это силами не основного состава. Хозяева Универсиады, к примеру, заявили на соревнования первых номеров. Если бы в Алма-Ату приехали наши сильнейшие, то тогда и преимущество над остальными командами в медальном зачете было бы больше".

"Планировали провести сбор, но столкнулись с нехваткой денег, и акклиматизация у нас как таковая не прошла, - продолжил собеседник агентства. - Но когда ты приезжаешь и стартуешь на четвертый-пятый день, то это неправильно. Но если нет денег, то приходится выходить из ситуации так. Мы бы выступили здесь лучше, если бы провели предварительный сбор".

Тренер отметил показавших хорошие результаты Корастылева, Сучилова и Иванова. "У этих парней есть определенные перспективы, - считает Дунаев. - А с женщинами у нас национальная беда. Надо искать, просматривать юные дарования, делать хороший отбор, строить спортивные интернаты. Все, как положено в таких случаях делать".

"На тех спортсменов, которые отличились здесь, нужно посмотреть внимательней тренерам первой сборной и правильно оценить перспективы. Надо оперативно реагировать не только на те результаты, которые показываются на международных соревнованиях, но и на те, которые фиксируются на внутрироссийских турнирах. Не стоит одних и тех же спортсменов перекидывать с одного международного старта на другой. Где-то мы не дорабатываем, нужно сделать глубокий анализ", - подытожил собеседник агентства.

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