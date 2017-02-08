Российский лыжник Ростовцев выиграл масс-старт на Универсиаде

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Дмитрий Ростовцев завоевал золотую медаль в масс-старте на дистанции 30 км на Универсиаде, которая проходит в казахстанской Алма-Ате. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 19 минут 37,5 секунды.
Вторым финишировал другой россиянин Валерий Гонтарь, уступивший Ростовцеву 0,3 секунды. Бронзу завоевал казахстанский лыжник Сергей Малышев (отставание 0,5 секунды).
Универсиада завершится 8 февраля.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко