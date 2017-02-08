Российский лыжник Ростовцев выиграл масс-старт на Универсиаде

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Дмитрий Ростовцев завоевал золотую медаль в масс-старте на дистанции 30 км на Универсиаде, которая проходит в казахстанской Алма-Ате. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 19 минут 37,5 секунды.

Вторым финишировал другой россиянин Валерий Гонтарь, уступивший Ростовцеву 0,3 секунды. Бронзу завоевал казахстанский лыжник Сергей Малышев (отставание 0,5 секунды).

Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко