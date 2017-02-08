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Дабл-дабл Хардена помог "Хьюстону" победить "Орландо" в матче НБА

Спорт
8 февраля, 8:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 128:104
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. "Хьюстон" нанес поражение "Орландо" со счетом 128:104 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард гостей Серж Ибака, в активе которого 28 очков и восемь подборов за 40 минут. Кроме того, суммарно пять игроков "Орландо" набрали по 10 и более очков за встречу: разыгрывающий Элфрид Пэйтон (10), атакующий защитник Эван Форнье (21), центровой Никола Вучевич (дабл-дабл из 14 очков и 19 подборов) и Ибака.

Наибольшую результативность у хозяев паркета продемонстрировал атакующий защитник Джеймс Харден, сделавший дабл-дабл (25 очков и 13 передач). Харден завершил свою 35-ю встречу в сезоне со средними показателями в 20 очков и 10 передач, кроме того, он отдал 13 и более передач в 19-й раз, что является лучшим показателем сезона. "Хьюстон" одержал победу, имея в активе 100 и более очков, в 40-й игре подряд, - это третий результат в истории клуба.

В параллельном матче "Портленд" вырвал победу у "Далласа" в гостевом матче со счетом 114:113. Сразу три игрока хозяев набрали по 20 и более очков - легкий форвард Харрисон Барнс (26), тяжелый форвард Уэсли Мэттьюс (23) и знаменитый форвард Дирк Новицки (25), который выступал в матче на позиции центрового. В составе гостей два баскетболиста сделали дабл-даблы: центровой Мэйсон Пламли (12 очков, 15 подборов) и форвард Аль-Фарук Амину (12+11), разыгрывающий защитник Дамиан Лиллард набрал 29 очков. Самым результативным баскетболистом встречи и всего игрового дня стал атакующий защитник гостей Си Джей Макколлум (32), принесший победу своей команде двухочковым броском за 0,3 секунды до финальной сирены, кроме того, он набрал 20 и более очков за встречу в 34-й раз в текущем сезоне.

В еще одном матче дня "Шарлотт" на своей площадке победил "Бруклин" - 111:107.

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