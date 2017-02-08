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Нападающий "Колорадо" Микко Рантанен признан первой звездой дня в НХЛ

Спорт
8 февраля, 9:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
В победном матче против "Монреаля" (4:0) Рантанен отметился хет-триком
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Нападающий "Колорадо" Микко Рантанен признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В победном матче против "Монреаля" (4:0) Рантанен отметился хет-триком.

Вторым в списке лучших игроков дня стал форвард "Баффало" Эвандер Кейн, две шайбы которого помогли его команде победить "Сан-Хосе" (5:4 ОТ).

Третьей звездой игрового дня признан форвард "Миннесоты" Джейсон Поминвилль, в активе которого 4 (2 шайбы + 2 результативные передачи) очка в игре против "Виннипега" (4:2).

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