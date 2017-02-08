Нападающий "Колорадо" Микко Рантанен признан первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Нападающий "Колорадо" Микко Рантанен признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В победном матче против "Монреаля" (4:0) Рантанен отметился хет-триком.

Вторым в списке лучших игроков дня стал форвард "Баффало" Эвандер Кейн, две шайбы которого помогли его команде победить "Сан-Хосе" (5:4 ОТ).

Третьей звездой игрового дня признан форвард "Миннесоты" Джейсон Поминвилль, в активе которого 4 (2 шайбы + 2 результативные передачи) очка в игре против "Виннипега" (4:2).