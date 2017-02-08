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Bloomberg: внутреннее расследование выявило новые случаи коррупции в ФИФА

Спорт
8 февраля, 10:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Организация, занимающаяся расследованием, обнаружила новые случаи коррупции в ФИФА, некоторые из которых касаются коммерческих контрактов федерации и взяток с участием бывших функционеров
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Материал из 1 страницы
© EPA/ENNIO LEANZA

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Внутреннее расследование в Международной федерации футбола (ФИФА) выявило новые случаи коррупции в организации. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Издание отмечает, что расследованием занималась компания Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, представители организации обнаружили новые случаи коррупции в ФИФА, некоторые из которых касаются коммерческих контрактов федерации и взяток с участием бывших функционеров. Компания, которая потребовала за свои услуги $30 млн, может представить окончательный отчет о своем расследовании руководству ФИФА до конца текущего месяца.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны семь высокопоставленных чиновников организации. Это - бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, атташе президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Костас Таккас, вице- президент, член исполкома ФИФА Джеффри Уэбб, вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, член исполкома Эдуардо Ли, бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин, президент Федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель.

Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным американского Минюста, за 24 года подозреваемые получили взяток на сумму около $150 млн.

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