Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Руководство области хочет продолжить сотрудничество с тренером ФК "Ростов" Бердыевым

Спорт
8 февраля, 10:29 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
Куратор команды от области Игорь Гуськов заявил, что клубу ничего неизвестно о возможном уходе специалиста в московский "Локомотив" по окончании сезона
Поделиться
Материал из 1 страницы
Курбан Бердыев

Курбан Бердыев

© ФК "Зенит", Вячеслав Евдокимов/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Руководство Ростовской области довольно сотрудничеством с тренером футбольного клуба "Ростов" Курбаном Бердыев и хочет продолжить его в следующем сезоне; вопрос этот будет поднят в июне. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель губернатора, куратор клуба от области Игорь Гуськов.

Смотрите также
Анатолий Мещеряков
Мещеряков назвал бредом информацию о том, что Бердыев возглавит ФК "Локомотив" летом

По окончании прошлого сезона, который стал самым успешным в истории клуба (второе место в чемпионате и право выступить в Лиге чемпионов), Бердыев покинул команду. Специалист вел переговоры с московским "Спартаком" и "Локомотивом", а также с Российским футбольным союзом (РФС), который предложил ему пост главного тренера сборной страны. В итоге, в середине августа было объявлено, что Бердыев будет консультировать "Ростов" в ближайших матчах квалификации Лиги чемпионов, а 9 сентября "Ростов" сообщил, что специалист назначен на должность вице-президента- тренера клуба.

"Бердыев - уникальный тренер, считаю, это лучший тренер в России и один из лучших в Европе, - заявил Гуськов. - "Ростову" крупно повезло, что именно он встал у руля команды в такое непростое для клуба время. Результат, который команда демонстрирует последние два сезона, свидетельствует о том, что он может поставить игру, а футболисты каждый на своей позиции могут приносить максимум пользы; результат говорит сам за себя. Мы довольны и хотели бы, чтобы он продолжал работу в клубе".

По ходу текущего сезона Бердыев полностью контролирует тренировочный процесс команды, а также выполняет менеджерские функции, в частности, ведение трансферной политики. В чемпионате команда после 17 туров занимает седьмое место с 25 очками. В Лиге чемпионов ростовчане смогли пройти два раунда квалификации, переиграв по сумме двух матчей бельгийский "Андерлехт" и голландский "Аякс", а групповой этап команда завершила на третьем месте, набрав пять очков в квартете с испанским "Атлетико", немецкой "Баварией" и голландским ПСВ. В 1/16 финала Лиги Европы "Ростов" сыграет с чешской "Спартой".

Ранее портал "Реальное время" сообщал, что по окончании сезона Бердыев возглавит московский "Локомотив". Гуськов утверждает, что такие разговоры со специалистом не ведутся.

"Курбан Бекиевич Бердыев сейчас сосредоточен на подготовке команды к игре во втором круге чемпионата страны и в Лиге Европы, и все мысли, все действия направлены именно на это. Что будет происходить в июне 2017 года после завершения второго круга, участия команды в Лиге Европы, руководство клуба и его учредители - правительство Ростовской области, будет обсуждать именно в июне. Пока такой проблемы для нас не существует, и данный вопрос никто не инициирует и никто им не занимается - ни Бердыев, ни правительство Ростовской области", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войны
2
Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
3
CNN: сенаторы в США хотят запретить отмену санкций против РФ в обход Конгресса
4
СК установил предварительную причину смерти школьника в Кузбассе
5
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
6
Режиссер фильма "Матильда" просит Генпрокуратуру оградить его от "измышлений" Поклонской
7
Губернатор Белгородской области опроверг слухи об отставке
Темы дня
Реклама