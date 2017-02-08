Черевченко назначен главным тренером ФК "Балтика" до конца сезона-2016/17

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Бывший наставник "Локомотива" Игорь Черевченко назначен главным тренером калининградского клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Балтика", его контракт рассчитан до конца сезона-2016/17. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Тимур Лепсая.

"Главным тренером до конца сезона назначен Черевченко. Почему такой небольшой срок? Будем решать по ходу сезона, сейчас хотелось бы сказать спасибо тренеру, что он согласился взяться за этот непростой труд. Со стороны клуба и администрации области будет оказана вся необходимая помощь и содействие", - сказал Лепсая.

Ранее в СМИ сообщалось, что бывший спортивный директор "Локомотива" Кирилл Котов займет аналогичную позицию в калининградском клубе. Однако по словам гендиректора, в структуре клуба пока произошла только смена главного тренера. "Администрация области и лично Антон Алиханов ведут переговоры по привлечению новых инвесторов", - добавил он.

Сам Черевченко отметил, что в Калининграде собирается отличная команда и что он рад стать ее частью. "Калининград - это интересный регион, особенно в преддверии чемпионата мира. Вывести "Балтику" из зоны вылета - это вызов, который мной принят: я не волшебник, но есть над чем работать. Несмотря на то, что задачи, которые поставил мне глава региона Антон Алиханов, не могут быть решены мгновенно, я дал свое согласие", - привели в пресс-службе правительства области заявление нового главного тренера команды.

В понедельник на заседании совета директоров "Балтики" было принято решение о назначении Лепсая гендиректором калининградского клуба.

Калининград - один из городов, которому в 2018 году предстоит принять матчи чемпионата мира. После 24 туров текущего чемпионата ФНЛ "Балтика" с 17 очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. Первенство возобновится в марте.