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Замгубернатора: цели "Ростова" - попасть в первую пятерку РФПЛ и максимально пройти в ЛЕ

Спорт
8 февраля, 11:05 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
По мнению куратора клуба от области Игоря Гуськова, хорошим результатом был бы выход в 1/4 финала Лиги Европы
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Футболисты "Ростова"

Футболисты "Ростова"

© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Задачи футбольного клуба "Ростов" на вторую часть сезона - попадание в пятерку лучших команд чемпионата России и выход в максимально позднюю стадию Лиги Европы. Об этом ТАСС заявил первый заместитель губернатора, куратор клуба от области Игорь Гуськов.

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После 17 туров чемпионата страны "Ростов" с 25 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. В 1/16 финала Лиги Европы команда сыграет с пражской "Спартой" (16 февраля - дома, 23-го - на выезде).

"Губернатор сформулировал задачи для команды: для чемпионата страны для нас очень важно, чтобы клуб попал в пятерку лучших команд, что касается Лиги Европы, "Ростов" с этим составом может побороться за высокие места и, надеемся, что пройдет максимально, - заявил Гуськов. - Для меня было бы хорошим результатом, если бы "Ростов" попал в четвертьфинал, но, думаю что при определенном раскладе, клуб может пройти и дальше".

Ранее СМИ сообщали об интересе других клубов сразу к нескольким игрокам "Ростова" - Кристиану Нобоа, Дмитрий Полозу, Сердару Азмуну. На вопрос, уверен ли он в том, что клубу удастся сохранить весь состав до конца закрытия трансферного окна в России (в ночь на 25 февраля), собеседник ТАСС ответил: "У нас полностью сохранился состав, который играл в Лиге чемпионов. Всех, кого необходимо, по мнению тренера, мы заявили на Лигу Европы. Сейчас завершился второй учебно-тренировочный сбор, идет плановая подготовка ко второму кругу и Лиге Европы; все в порядке в команде, никого мы не потеряли".

В прошлом сезоне "Ростов" под руководством Курбана Бердыева занял второе место в чемпионате страны, что позволило клубу впервые в истории стартовать в Лиге чемпионов. Ростовчане прошли два раунда квалификации, а на групповом этапе заняла третье место в квартете с испанским "Атлетико", немецкой "Баварией" и голландским ПСВ.

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