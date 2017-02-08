Замгубернатора: цели "Ростова" - попасть в первую пятерку РФПЛ и максимально пройти в ЛЕ

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Задачи футбольного клуба "Ростов" на вторую часть сезона - попадание в пятерку лучших команд чемпионата России и выход в максимально позднюю стадию Лиги Европы. Об этом ТАСС заявил первый заместитель губернатора, куратор клуба от области Игорь Гуськов.
После 17 туров чемпионата страны "Ростов" с 25 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. В 1/16 финала Лиги Европы команда сыграет с пражской "Спартой" (16 февраля - дома, 23-го - на выезде).
"Губернатор сформулировал задачи для команды: для чемпионата страны для нас очень важно, чтобы клуб попал в пятерку лучших команд, что касается Лиги Европы, "Ростов" с этим составом может побороться за высокие места и, надеемся, что пройдет максимально, - заявил Гуськов. - Для меня было бы хорошим результатом, если бы "Ростов" попал в четвертьфинал, но, думаю что при определенном раскладе, клуб может пройти и дальше".
Ранее СМИ сообщали об интересе других клубов сразу к нескольким игрокам "Ростова" - Кристиану Нобоа, Дмитрий Полозу, Сердару Азмуну. На вопрос, уверен ли он в том, что клубу удастся сохранить весь состав до конца закрытия трансферного окна в России (в ночь на 25 февраля), собеседник ТАСС ответил: "У нас полностью сохранился состав, который играл в Лиге чемпионов. Всех, кого необходимо, по мнению тренера, мы заявили на Лигу Европы. Сейчас завершился второй учебно-тренировочный сбор, идет плановая подготовка ко второму кругу и Лиге Европы; все в порядке в команде, никого мы не потеряли".
В прошлом сезоне "Ростов" под руководством Курбана Бердыева занял второе место в чемпионате страны, что позволило клубу впервые в истории стартовать в Лиге чемпионов. Ростовчане прошли два раунда квалификации, а на групповом этапе заняла третье место в квартете с испанским "Атлетико", немецкой "Баварией" и голландским ПСВ.