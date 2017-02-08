Chicago Tribune: клуб НБА "Чикаго" не намерен увольнять вице-президента и генменеджера

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Чикаго" не намерен расставаться с вице-президентом Джоном Пэксоном и генеральным менеджером Гаром Форманом по окончании сезона, несмотря на неудовлетворительные результаты команды. Об этом сообщает газета Chicago Tribune.
Форман и Пэксон пользуются доверием владельца клуба Джерри Рейнсдорфа и будут оставлены на своих должностях, даже в случае второго подряд пропуска плей-офф.
Пэксон стал генеральным менеджером клуба в апреле 2003 года, заменив на этом посту Джэрри Краузе. В мае 2009-го его на этой должности заменил Форман, а Пэксон стал исполнительным вице-президентом.
"Чикаго" неудачно выступает в лиге в течение последних двух сезонов, в текущем розыгрыше регулярного чемпионата лиги клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции (26 побед в 52 играх) и продолжают борьбу за попадание в зону плей-офф, а в прошлом сезоне команда осталась за пределами восьмерки в турнирной таблице и не смогла побороться за победу в чемпионате. До этого "Чикаго" не смог выйти в плей-офф почти 10 лет назад (в сезоне-2007/08). Кроме того, в текущем сезоне в команде произошел ряд конфликтов с участием ведущих баскетболистов - разыгрывающего защитника Рэджона Рондо, легкого форварда Джимми Батлера и атакующего защитника Дуэйна Уэйда.