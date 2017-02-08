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Емельяненко может провести бой за титул Bellator в случае победы над Митрионом

Спорт
8 февраля, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Поединок Емельяненко - Митрион пройдет 18 февраля в Сан- Хосе
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Федор Емельяненко

Федор Емельяненко

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко может провести бой за чемпионский титул Bellator в случае победы над американцем Мэттом Митрионом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

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Чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе на данный момент является вакантным. "Мы рассматриваем такой вариант", - сказал собеседник агентства.

Поединок Емельяненко - Митрион пройдет 18 февраля в Сан-Хосе (США) в рамках шоу Bellator. В этом же турнире примет участие боец из команды Fedor team Анатолий Токов.

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе 40-летнего Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.

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