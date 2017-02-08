Емельяненко может провести бой за титул Bellator в случае победы над Митрионом

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко может провести бой за чемпионский титул Bellator в случае победы над американцем Мэттом Митрионом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
Чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе на данный момент является вакантным. "Мы рассматриваем такой вариант", - сказал собеседник агентства.
Поединок Емельяненко - Митрион пройдет 18 февраля в Сан-Хосе (США) в рамках шоу Bellator. В этом же турнире примет участие боец из команды Fedor team Анатолий Токов.
Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе 40-летнего Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.