"Трансстрой" и "Метрострой" готовы пойти на мировое соглашение по иску по "Зенит-Арене"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Бывший генеральный подрядчик строительства стадиона "Зенит-Арена" в Петербурге компания "Инжтрансстрой-СПб" готова подписать мировое соглашение по собственному иску на 166,5 млн рублей к нынешнему генподрядчику компании "Метрострой", передает корр. ТАСС из зала суда.

Как ранее сообщали ТАСС в "Метрострое", иск касается передачи светопрозрачной пленки для крыши стадиона, которая принадлежала бывшему генподрядчику.

"Просим отложить судебное заседание, поскольку удалось продвинуться с точки зрения примирительных процедур", - сказал на заседании в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области представитель компании "Инжтрансстрой- СПб".

Представитель компании "Метрострой" подтвердила, что стороны обсуждают условия мирового соглашения. Судья удовлетворила ходатайство заявителя и назначила заседание на 5 апреля.

В арбитраже Петербурга рассматривается ряд исков властей города к бывшему генподрядчику корпорации "Трансстрой" и компании "Инжтрансстрой", с которыми администрация города в июле прошлого года в одностороннем порядке расторгла договор. Контракт на достройку стадиона в августе был заключен с компанией "Метрострой".