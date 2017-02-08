На Универсиаде в Алма-Ате на среду не зафиксировано ни одного допинг-случая

АЛМА-АТА, 8 февраля. /ТАСС/. На утро среды на Универсиаде в Алма-Ате не было выявлено ни одного случая нарушения антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня на Универсиаде в Алма-Ате не было выявлено ни одного случая нарушения антидопинговых правил", - сказал Матыцин.

Универсиада завершится 8 февраля.