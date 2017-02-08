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На Универсиаде в Алма-Ате на среду не зафиксировано ни одного допинг-случая

Спорт
8 февраля, 12:10 UTC+3 АЛМА-АТА АЛМА-АТА 8, февраля. /ТАСС
Соревнования завершатся 8 февраля
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© AP Photo/Matt Dunham

АЛМА-АТА, 8 февраля. /ТАСС/. На утро среды на Универсиаде в Алма-Ате не было выявлено ни одного случая нарушения антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня на Универсиаде в Алма-Ате не было выявлено ни одного случая нарушения антидопинговых правил", - сказал Матыцин.

Универсиада завершится 8 февраля.

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