ФК "Ростов" не планирует пополнять состав до конца трансферного окна

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Футбольный клуб "Ростов" не планирует пополнять состав до конца текущего трансферного окна. Об этом ТАСС заявил первый заместитель губернатора, куратор клуба от области Игорь Гуськов.

В зимнее трансферное окно в составе "Ростова" произошло два изменения - клуб не стал продлевать соглашение с сенегальским центральным защитником Папа Гуйе, а также подписал контракт с украинским форвардом Марко Девичем. По информации ТАСС, клуб рассматривал варианты, в частности, в лице полузащитника голландского "Твенте" и сборной ЮАР Камохело Мокоджо, однако трансфер был возможен только в случае продажи эквадорца Кристиана Нобоа.

На вопрос, планирует ли клуб усилять состав до закрытия трансферного окна в России (в ночь на 25 февраля), Гуськов ответил: " Нет, потому что заявочный период в Лиге Европы закрылся (1 февраля. - Прим. ТАСС). Мы, во-первых, никого не потеряли, во-вторых, приобрели Марко Девича, который, надеемся, усилит нашу команду. Команда в этом составе и форме, в которой она на сегодняшний день находится, готовы к выполнению задач как в Лиге Европы, так и во втором круге чемпионата России".

Ранее Гуськов сообщил ТАСС, что задачи, поставленные перед командой, - занять место в первой пятерке чемпионата и пройти как можно дальше в плей-офф Лиги Европы.

"Могилевца не взяли из-за высокой цены и сжатых сроков"

Гуськов рассказал, почему клубу не удалось подписать контракт с полузащитником "Зенита" Павлом Могилевцем, который уже выступал в ростовской команде на правах аренды в прошлом сезоне.

"Ростов" был заинтересован в приобретении Могилевца, мы вели переговоры с "Зенитом". До последнего дня закрытия заявки в Лигу Европы "Зенит" отказывался продавать игрока, а за четыре часа до закрытия они приняли решение о готовности его продать, выставили цену, не буду называть какую. Высокая стоимость и короткий временной промежуток, который мог не позволить нам заявить его на Лигу Европы, повлияли на то, что клуб решил его не приобретать. Хотя в принципе мы хотели и вели переговоры с "Зенитом", - рассказал замгубернатора области.

"Зенит" отказался от Нобоа"

Как стало известно ТАСС, у "Ростова" была договоренность с "Зенитом" по продаже в петербургский клуб Нобоа, а главный тренер Мирча Луческу до сих пор сохраняет заинтересованность в эквадорском полузащитнике. Рассматривался также вариант с обменом на Могилевца с доплатой со стороны сине-бело-голубых.

"До последнего дня заявки в Лигу Европы существовала возможность его перехода в "Зенит". "Зенит" проявлял интерес, руководство клуба вело переговоры, но в последний момент питерский клуб отказался приобретать данного игрока и сделал выбор в пользу другого футболиста", - прокомментировал ситуацию Гуськов.

После 17 туров чемпионата страны "Ростов" занимает 7-е место в турнирной таблице с 25 очками. Ростовчане возобновят чемпионат матчем с "Томью" 3 марта. В 1/16 финала Лиги Европы команда померится силами с пражской "Спартой" (16 февраля дома, 23-го - на выезде).