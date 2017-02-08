Поветкин сохранит первую строчку в рейтинге EBU, несмотря на расследование

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россиянин Александр Поветкин сохранит первую позицию в рейтинге Европейского боксерского союза (EBU). Об этом ТАСС сообщили в организации.

Ранее россиянин был исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). Всемирная боксерская организация заявила, что не планирует возвращать россиянина в рейтинг.

Поветкин является основным претендентом на титул EBU и занимает первое место в рейтинге. Чемпионский титул на данный момент является вакантным.

"Поветкин сохранит место в рейтинге EBU, однако у него будет отметка, что в его отношении ведется расследование", - сказал собеседник агенства.

Допинг-проба "А" Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за звание "временного" чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Бой, который должен был состояться 17 декабря в Екатеринбурге, не был санкционирован организацией, и в итоге россиянин провел нетитульный бой с французом Жоанном Дюопа. Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат. Также положительный результат дала и допинг-проба "Б" от 6 декабря.