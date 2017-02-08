Пахомов: мэрия города делает все, чтобы "Сочи" вышел в РФПЛ

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Мэрия города Сочи делает все, чтобы одноименный футбольный клуб вышел в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ). Об этом ТАСС сообщил мэр города Анатолий Пахомов.

После 17 туров первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Сочи" занимает седьмое место в турнирной таблице зоны "Юг", имея в активе 23 очка.

"Клуб развивается, неплохо идет в чемпионате. Конечно, все, что делается сегодня, делается для того, чтобы команда "Сочи" вышла в высшую лигу и была достойным хозяином "Фишта" (стадиона) после чемпионата мира", - сказал Пахомов.

"Олимпийские игры дали нам возможность занятия зимними видами спорта, и сегодня ажиотаж очень большой, сочинские дети имеют такую возможность. Надеемся, что чемпионат мира по футболу даст такую же мотивацию, и это больше активизирует наших болельщиков. Просто, видов спорта в городе очень много и трудно разорваться", - добавил глава города.

Футбольный клуб "Сочи" был возрожден в 2013 году, когда новую команду заявили в третий любительский дивизион. В сезоне-2014/15 коллектив выступал в первенстве ПФЛ, заняв последнее, 18-е место в зоне "Юг". После этого команда была расформирована. В сезоне-2016/17 клуб был снова возрожден.