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Мутко: России нет равных на уровне молодежного спорта

Спорт
8 февраля, 13:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
На зимней Универсиаде в Казахстане в общекомандном зачете сборная России досрочно одержала победу
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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Вице- премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко считает, что на уровне молодежного спорта России нет равных. Об этом он сказал журналистам.

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На зимней Универсиаде в Казахстане в общекомандном зачете сборная России досрочно одержала победу. На данный момент в активе россиян 70 наград - 28 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых. Россияне также установили рекорд по числу золотых наград и общему количеству медалей.

"Рад за наших студентов, это наш ближайший резерв. На уровне молодежного спорта нам равных нет в мире. Нам нужно двигаться дальше. Надеюсь, что хоккеисты сегодня поставят хорошую точку", - сказал Мутко.

Финальный матч между сборными России и Казахстана по хоккею завершит соревновательную программу Универсиады.

Таблица медалей

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Серебро
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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