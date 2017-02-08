Мутко: России нет равных на уровне молодежного спорта

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Вице- премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко считает, что на уровне молодежного спорта России нет равных. Об этом он сказал журналистам.

На зимней Универсиаде в Казахстане в общекомандном зачете сборная России досрочно одержала победу. На данный момент в активе россиян 70 наград - 28 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых. Россияне также установили рекорд по числу золотых наград и общему количеству медалей.

"Рад за наших студентов, это наш ближайший резерв. На уровне молодежного спорта нам равных нет в мире. Нам нужно двигаться дальше. Надеюсь, что хоккеисты сегодня поставят хорошую точку", - сказал Мутко.

Финальный матч между сборными России и Казахстана по хоккею завершит соревновательную программу Универсиады.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко