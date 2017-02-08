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Мещеряков: агенты футболиста Миранчука заинтересованы только в собственном кармане

Спорт
8 февраля, 13:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Ранее агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что "Локомотив" сам вынудил 21-летнего игрока не оставаться в команде
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Алексей Миранчук

Алексей Миранчук

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Агенты футболиста московского "Локомотива" Алексея Миранчука заинтересованы только в собственном кармане.

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Об этом журналистам заявил председатель совета директоров футбольного клуба, вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков.

Ранее агент Миранчука Вадим Шпинев заявил, что "Локомотив" сам вынудил 21-летнего игрока не оставаться в команде. По информации ТАСС, игрок склоняется к переходу в казанский "Рубин", им также интересуются петербургский "Зенит" и "Краснодар".

"По Миранчуку как решится, так решится. Но его агенты заинтересованы только в собственном кармане", - сказал Мещеряков.

Миранчук выступает за основной состав "Локомотива" с 2013 года. В его активе четыре матча и один гол за сборную России.

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