Мещеряков: агенты футболиста Миранчука заинтересованы только в собственном кармане

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МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Агенты футболиста московского "Локомотива" Алексея Миранчука заинтересованы только в собственном кармане.
Об этом журналистам заявил председатель совета директоров футбольного клуба, вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков.
Ранее агент Миранчука Вадим Шпинев заявил, что "Локомотив" сам вынудил 21-летнего игрока не оставаться в команде. По информации ТАСС, игрок склоняется к переходу в казанский "Рубин", им также интересуются петербургский "Зенит" и "Краснодар".
"По Миранчуку как решится, так решится. Но его агенты заинтересованы только в собственном кармане", - сказал Мещеряков.
Миранчук выступает за основной состав "Локомотива" с 2013 года. В его активе четыре матча и один гол за сборную России.