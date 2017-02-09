Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия

9 февраля в южнокорейском Пхенчхане стартовала продажа билетов на зимнюю Олимпиаду — 2018, которая откроется ровно через год. Предстоящие Игры станут первыми из трех, которые пройдут в Азии: так, в 2020 году летняя Олимпиада пройдет в Токио, а два года спустя зимние Игры примет Пекин.

ТАСС представляет 360-градусные фотографии спортивной инфраструктуры южнокорейского города, а также предлагает вам оценить степень готовности сооружений, на которых пройдут главные зимние соревнования четырехлетия.

Олимпийский стадион

© Chung Sung-Jun/Getty Images

Строительство стадиона, рассчитанного на 50 000 мест, началось в 2014 году. Завершение работ по возведению арены, которая примечательна своей пятиугольной формой, запланировано на сентябрь 2017 года.

© Chung Sung-Jun/Getty Images

На данный момент на арене не запланировано проведение крупных спортивных мероприятий. Во время Олимпиады здесь пройдут только открытие и закрытие Игр, а также церемонии награждения победителей медалями.

Лыжный центр

© Chung Sung-Jun/Getty Images

Строительство было завершено в 1998 году. Первая реконструкция центра состоялась в 2009 году. В рамках подготовки к Олимпиаде работы на объекте начались в апреле 2015 года. Их завершение запланировано на декабрь 2017 года. После окончания работ центр будет рассчитан на 7500 зрителей (4500 сидячих мест, 3000 — стоячих).

В 2011, 2012 и 2013 годах центр принял этапы Кубка Азии по лыжным гонкам. Во время Игр-2018 тут, помимо соревнований по лыжным гонкам, будут разыграны медали и в лыжном двоеборье.

Горнолыжный центр "Енпхен"

© Chung Sung-Jun/Getty Images

Объект был построен в 1998 году. Одновременно за соревнованиями на территории центра могут наблюдать 6000 человек (2500 сидячих мест, 3500 — стоячих).

В 1998, 2000 и 2003 годах на трассе проходили этапы Кубка мира по горнолыжному спорту в гигантском слаломе. В 1999 году центр принял соревнования в рамках зимних Азиатских игр.

Во время Олимпиады на территории "Енпхена" пройдут соревнования по слалому и гигантскому слалому.

Центр для прыжков с трамплина

© Chung Sung-Jun/Getty Images

Строительные работы на объекте были завершены в июне 2009 года. Модернизация центра к Олимпиаде началась в апреле 2015 года, ее завершение намечено на декабрь 2017 года. После модернизации центр сможет одновременно принять 13 500 человек (11 000 сидячих мест, 2500 — стоячих).

В 2009 и 2011 годах на территории центра проводились этапы Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина. Во время Олимпиады комплекс примет соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью и сноуборду (биг-эйр).

"Бугван Феникс Парк"

© Chung Sung-Jun/Getty Images

Строительство парка было завершено в 1995 году. Модернизация к Олимпиаде началась в марте 2015 года, а завершение работ запланировано на декабрь 2017 года.

Во время зимних Игр комплекс одновременно смогут посетить 18 000 человек (10 200 сидячих мест, 7800 — стоячих). В этом парке пройдут соревнования по фристайлу и сноуборду.

© Chung Sung-Jun/Getty Images

Также в горном кластере Пхенчхана (курорт "Альпензия") расположены Олимпийская деревня и центры по биатлону и санным видам спорта (работы по подготовке объектов к Олимпиаде должны завершиться в декабре 2017 года, их вместимость — 7500 и 7000 мест соответственно).

В этом сегменте олимпийского комплекса располагается и стадион "Джунбон", где пройдут турниры по скоростному спуску, супергиганту, а также горнолыжной комбинации (завершение строительства запланировано на декабрь 2017 года, вместимость — 6500 мест).

Еще часть олимпийских объектов находится в прибрежном кластере (город Каннын, около 40 км от Пхенчхана).

Хоккейный центр

© Cameron Spencer/Getty Images

Строительство главной хоккейной арены предстоящих Игр началось в июле 2014 года и было завершено в декабре 2016 года. Ее вместимость — 10 000 мест. До Олимпиады на этом стадионе пройдет чемпионат мира по следж-хоккею (апрель 2017 года).

Вторая хоккейная площадка, арена университета Квандон, строилась с июня 2014 года по декабрь 2016 года. На ней за играми мужского и женского олимпийского турниров смогут наблюдать 6000 человек.

Ледовая арена

© Chung Sung-Jun/Getty Images

Строительство площадки для соревнований по шорт-треку и фигурному катанию началось в июне 2014 года и было завершено в декабре 2016 года. Вместимость новой арены — 12 000 мест.

Центр керлинга

© Cameron Spencer/Getty Images

Объект был построен в 1998 году, работы по его модернизации завершились в декабре 2016 года. После завершения подготовки площадки к Играм-2018 на трибунах центра одновременно смогут находиться 3500 человек.

До обновления центр принимал чемпионат мира по керлингу среди женских команд. На Олимпиаде тут будут разыграны три комплекта медалей: помимо традиционных мужских и женских соревнований, впервые в программу Игр был включен дабл-микст (соревнуются команды из двух человек — мужчины и женщины).

Также в прибрежном кластере находится центр для проведения соревнований по конькобежному спорту (завершение строительства намечено на март 2017 года, вместимость — 8000 мест).

© Chung Sung-Jun/Getty Images

Андрей Михайлов