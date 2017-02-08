Мутко: сборная России по футболу проведет товарищеский матч 24 марта, соперник определен

Асад отметил исключительную роль Путина в восстановлении мира в СирииПолитика 8 февраля, 14:56
Продовольственные карточки: инструмент социальной поддержки, а не вынужденная мераЭкономика и бизнес 8 февраля, 14:55
Орбитальный аппарат миссии "ЭкзоМарс-2016" провел серию маневров над МарсомКосмос 8 февраля, 14:38
Фильм о трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС выйдет в прокат в 2019 годуКультура 8 февраля, 14:37
Киану Ривз может сыграть в российском фильме "Пеппи"Культура 8 февраля, 14:31
Почти 4 млн тонн выбросов ежегодно загрязняют атмосферу УралаВ стране 8 февраля, 14:31
Спикер Рады запретил депутатам от оппозиции выступать с трибуны на русском языкеМеждународная панорама 8 февраля, 14:29
Сборная России по хоккею завоевала золото УниверсиадыСпорт 8 февраля, 14:23
ЕК получила предложения "Газпрома", которые могут снять претензии по конкуренцииЭкономика и бизнес 8 февраля, 14:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский футбольный союз (РФС) определился с соперником сборной страны по второму товарищескому матчу в марте. Об этом журналистам заявил глава РФС Виталий Мутко.
Пока точно известен один соперник команды Станислава Черчесова в марте - 28-го числа россияне сыграют в Сочи с бельгийцами. Ранее Мутко сообщил, что вторым соперником команды в марте может стать сборная Кот-д'Ивуара. Африканская федерация подтвердила ТАСС факт переговоров.
"Второй соперник есть, и вы знаете кто. Нужен подписанный контракт, все согласовано. Мы уже дату поставили, я письмо отправил на Первый канал, время попросил нужное, указал, что мы с ними играем 24-го. Мы хотели бы трансляцию на Первом канале", - заявил Мутко.
Глава РФС отметил, что все соперники по товарищеским матчам в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира 2018 года будут достойными.
"Работаем, непростая тема, все играют квалификацию, у всех непростые задачи. Круг претендентов достаточно широк. У нас есть два месяца сложных, когда практически все играют, только Океания свободна. У нас достаточно мыслей и предложений, думаю, спарринги будут хорошие", - сказал он.