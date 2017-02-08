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Мутко: сборная России по футболу проведет товарищеский матч 24 марта, соперник определен

Спорт
8 февраля, 13:35 дата обновления: 8 февраля, 14:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Ранее глава РФС сообщил о переговорах с федерацией футбола Кот-д'Ивуара
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Сборная России по футболу

Сборная России по футболу

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российский футбольный союз (РФС) определился с соперником сборной страны по второму товарищескому матчу в марте. Об этом журналистам заявил глава РФС Виталий Мутко.

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Пока точно известен один соперник команды Станислава Черчесова в марте - 28-го числа россияне сыграют в Сочи с бельгийцами. Ранее Мутко сообщил, что вторым соперником команды в марте может стать сборная Кот-д'Ивуара. Африканская федерация подтвердила ТАСС факт переговоров.

"Второй соперник есть, и вы знаете кто. Нужен подписанный контракт, все согласовано. Мы уже дату поставили, я письмо отправил на Первый канал, время попросил нужное, указал, что мы с ними играем 24-го. Мы хотели бы трансляцию на Первом канале", - заявил Мутко.

Глава РФС отметил, что все соперники по товарищеским матчам в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира 2018 года будут достойными.

"Работаем, непростая тема, все играют квалификацию, у всех непростые задачи. Круг претендентов достаточно широк. У нас есть два месяца сложных, когда практически все играют, только Океания свободна. У нас достаточно мыслей и предложений, думаю, спарринги будут хорошие", - сказал он.

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