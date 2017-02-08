Мутко: ситуация с допуском шести российских лыжников на ЧМ является сложной

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МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Ситуация с допуском российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлии Ивановой, Евгении Шаповаловой, Александра Легкова и Евгения Белова на чемпионат мира является сложной. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политике Виталий Мутко.
Во вторник Международная федерация лыжного спорта (FIS) отклонила апелляции Петухова, Вылегжанина, Ивановой и Шаповаловой на временное отстранение из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, вызванных выводами из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).
"Мы сейчас находимся в таком сложном положении (о ситуации с участием российских лыжников на чемпионате мира, - Прим. ТАСС). Пока нет главного вывода по докладам, все федерации будут принимать такие решения. Есть доклад, есть комиссия в Международном олимпийском комитете, она должна провести расследование, должна быть выслушана позиция России, это самое главное", - сказал Мутко.
Также вице-премьер отметил, что России необходимо продолжать борьбу с допингом.
"Нужна спокойная работа, нам нужно реформировать свою систему, проводить работу по восстановлению Российского антидопингового агентства, также нужно продолжать борьбу с допингом внутри страны", - сказал Мутко.
23 декабря было объявлено, что Вылегжанин, Петухов, Иванова и Шаповалова, а также Легков и Белов были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.