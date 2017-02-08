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Мещеряков: ФК "Локомотив" действует исключительно в рамках финансового fair-play

Спорт
8 февраля, 13:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Московский клуб в зимнее трансферное окно пополнили состав перуанским полузащитником Джефферсоном Фарфаном и защитником Тимофеем Маргасовым
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Анатолий Мещеряков

Анатолий Мещеряков

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский "Локомотив" действует исключительно в рамках финансового fair-play Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом журналистам заявил вице- президент РЖД, председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.

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На данный момент железнодорожники в зимнее трансферное окно пополнили состав перуанским полузащитником Джефферсоном Фарфаном и защитником Тимофеем Маргасовым. Также "Локомотив" договорился с английским защитником Стивеном Колкером из клуба "Куинс Парк Рейнджерс". Клуб покинули Эсекьель Хенти и Роман Шишкин, отданные в аренду, Арсений Логашов, с которым был разорван контракт, а также Александр Самедов, перешедший в "Спартак".

"Мы действуем исключительно в рамках финансового fair-play. Никаких угроз или риска нет", - заявил Мещеряков.

Финансовый fair-play действует с 2011 года. С тех пор клубы, которые получают право на участие в турнирах УЕФА, должны доказывать, что не имеют просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими клубами, своими игроками и социальными/налоговыми службами.

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