Мещеряков: ФК "Локомотив" действует исключительно в рамках финансового fair-play

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский "Локомотив" действует исключительно в рамках финансового fair-play Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом журналистам заявил вице- президент РЖД, председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.

На данный момент железнодорожники в зимнее трансферное окно пополнили состав перуанским полузащитником Джефферсоном Фарфаном и защитником Тимофеем Маргасовым. Также "Локомотив" договорился с английским защитником Стивеном Колкером из клуба "Куинс Парк Рейнджерс". Клуб покинули Эсекьель Хенти и Роман Шишкин, отданные в аренду, Арсений Логашов, с которым был разорван контракт, а также Александр Самедов, перешедший в "Спартак".

"Мы действуем исключительно в рамках финансового fair-play. Никаких угроз или риска нет", - заявил Мещеряков.

Финансовый fair-play действует с 2011 года. С тех пор клубы, которые получают право на участие в турнирах УЕФА, должны доказывать, что не имеют просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими клубами, своими игроками и социальными/налоговыми службами.