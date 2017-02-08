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Колобков: Универсиада показала, что российский спорт имеет хороший резерв на будущее

Спорт
8 февраля, 13:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
На зимней Универсиаде в Казахстане, которая завершится в среду, в общекомандном зачете сборная России досрочно одержала победу
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Павел Колобков

Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Зимняя Универсиада в Казахстане показала, что у российского спорта есть хороший резерв на будущее. Такое мнение выразил министр спорта РФ Павел Колобков.

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На зимней Универсиаде в Казахстане, которая завершится в среду, в общекомандном зачете сборная России досрочно одержала победу. На данный момент в активе россиян 70 наград - 28 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых. Россияне также установили рекорд по числу золотых наград и общему количеству медалей.

"По сути состав был не основной, потому что зимний сезон сейчас в разгаре. Но выступили достойно, показали, что у нас хороший резерв на будущее, молодые спортсмены, готовые составить конкуренцию нашим ведущим спортсменам. Хороший результат, мы очень довольны, хотя в этот раз была очень достойная конкуренция со стороны команд Казахстана и Кореи", - сказал Колобков.

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"Насколько я знаю, соревнования прошли в очень хорошей атмосфере, прекрасно организованы. Наши студенческие команды в принципе всегда показывают высокие результаты, и приятно, что сейчас наша студенческая команда подтвердила свой уровень. Важно, что такой результат был достигнут в серьезной конкуренции", - добавил министр спорта.

Финальный матч между сборными России и Казахстана по хоккею, который проходит в среду, завершит соревновательную программу Универсиады.

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