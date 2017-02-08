ФК "Динамо" ничего не известно о переговорах Луценко с "Оренбургом"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" ничего не знает о переговорах нападающего команды Евгения Луценко с "Оренбургом". Об этом ТАСС заявил глава селекционного отдела бело-голубых Геннадий Голубин.

О возможном переходе Луценко в "Оренбург" сообщило издание "Спорт-Экпресс" в понедельник.

"Нам об этом ничего не известно. Он с командой на сборе в Турции и готовится ко второй части сезона", - прокомментировал ситуацию Голубин.

Собеседник ТАСС также сообщил, что с командой продолжает работать и другой нападающий Павел Погребняк. В декабре руководство клуба объявил, что готово расстаться с высокооплачиваемыми игроками, в том числе с Погребняком. "У него ситуация, как у Луценко: он готовится ко второй части сезона с командой. Больше пока сказать не могу", - сказал Голубин.

В первой части сезона Луценко принял участие в 21 игре команды (девять матчей в стартовом составе), отметившись четырьмя голами. Погребняк сыграл в четырех матчах (один в "старте") и голами не отметился.

Панченко точно не уйдет

Голубин отметил, что команду в зимнее межсезонье точно не покинет Кирилл Панченко.

"А какие у него могут быть варианты? У него арендное соглашение до конца сезона, и он точно не уйдет. А там посмотрим. Мы сделаем ему предложение, ЦСКА сделает, и все будет зависеть от желания самого игрока", - рассказал собеседник ТАСС.

В текущем сезоне 27-летний Панченко является лучшим бомбардиром команды - 16 мячей в 24 играх. Осенью нападающий впервые был вызван в сборную России и принял участие в товарищеском матче с командой Катара (1:2).