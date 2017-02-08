Матыцин: господдержка студенческого спорта стала залогом успеха россиян на Универсиаде

АЛМА-АТА, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Успех сборной России на Универсиаде в Алма-Ате не является случайным, он стал возможен благодаря государственной поддержке студенческого спорта в стране. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

Сборная России одержала победу в неофициальном медальном зачете, завоевав в общей сложности 71 награду (29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых) и обновив собственный мировой рекорд турнира по числу медалей. Второе место заняли казахстанцы (11-8-17), третье - сборная Южной Кореи (11-5-5).

"Хочу поздравить россиян от лица FISU и себя лично с отличным выступлением, - сказал Матыцин. - Я первый раз приехал на Универсиаду не как руководитель делегации РФ, и мне очень понятны успехи россиян. За последние годы создана государственная система подготовки к участию в Универсиадах. В России при участии министерств спорта, образования, Олимпийского комитета России совершенствуется система студенческого спорта".

"Российский студенческий спортивный союз заключил соглашение со всеми российскими спортивными федерациями, практически в каждой из них есть человек, который курирует студенческий спорт, - продолжил собеседник ТАСС. - Регулярно проводятся студенческие чемпионаты, производится качественный отбор на Универсиады".

Матыцин напомнил, что на Универсиаде-2017 россияне выиграли медали во всех олимпийских видах спорта, входивших в программу соревнований. "Мне кажется, этот успех станет позитивной платформой для дальнейшего развития национальных сборных команд, чей резерв выступал в Алма-Ате. Через год будут Олимпийские игры, и я надеюсь, что кто из участников соревнований в Алма-Ате сумеет попасть в олимпийскую сборную России", - подытожил глава FISU.

Он также отметил, что Алма-Ата оправдала доверие FISU, проведя зимнюю Универсиаду на самом высоком уровне.

"Эта Универсиада стала настоящим праздником для всех жителей Алма-Аты, Казахстана, для всех людей, которые приехали на эти Игры, - сказал Матыцин. - Мы увидели очень серьезное отношение к соревнованиям со стороны главы государства, в этой стране заботятся о будущем поколении, развивая спорт и образование. Универсиада является долговременной инвестицией, которая будет играть очень важную роль в стабильном развитии страны и самого города. Алма-Ата оправдала высокое доверие, проведя всемирные студенческие игры на самом высоком уровне".

"Мои коллеги из международных спортивных федераций, Международного олимпийского комитета поставили Играм высокую оценку и отметили, что эта Универсиада стала очень качественной и по уровню спортивных объектов, и по уровню профессионализма людей, которые были задействованы, - продолжил собеседник ТАСС. - Уровень взаимодействия организационного комитета Игр, Международной федерации студенческого спорта, спортивных федераций, партнеров был отлажен. В Алма-Ате установлен очень высокий стандарт для Игр-2019, которые пройдут в Красноярске".

Президент FISU отметил, что атмосфера на алма-атинских стадионах была очень дружелюбной, на соревнования приходило большое количество зрителей, что создавало позитивный фон проведения соревнований, давало энергию спортсменам. "Я уверен, что такой уровень организации мультиспортивных мероприятий, впервые проведенных Алма-Атой, в дальнейшем даст очень хороший импульс развитию города, страны и многих видов спорта, - сказал Матыцин. - Хочу лично от себя и моих коллег из FISU поздравить Алма-Ату и Казахстан с таким важным событием, отдельное спасибо хочу сказать волонтерам, в чьих руках было создание имиджа Универсиады. Наследие, которое останется Алма-Ате после Универсиады, будет служить десятилетия".

29-я зимняя Универсиада пройдет в Красноярске 2-12 марта 2019 года.