Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рожков: английская фирма Bird & Bird занимается восстановлением членства ПКР

Спорт
8 февраля, 15:43 дата обновления: 8 февраля, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
По словам вице-президента ПКР, российские спортсмены не прерывали подготовку к зимним Паралимпийским играм в Пхенчхане
Поделиться
Материал из 1 страницы
Павел Рожков

Павел Рожков

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Английская юридическая фирма Bird & Bird занимается процессом восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК). Об этом на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи заявил вице-президент ПКР Павел Рожков.

Смотрите также
Глава ПКР Владимир Лукин
ПКР в ближайшее время проинформирует МПК о выполнении критериев по восстановлению членства

"Вопросом восстановления ПКР занимается вместе с английской юридической фирмой Bird & Bird. Они являются главными идеологами восстановления нашей легкой атлетики и РУСАДА (Российского антидопингового агентства). Было поставлено условие вести всю переписку только через них", - сказал Рожков.

Он отметил, что российские спортсмены не прерывали подготовку к зимним Паралимпийским играм в Пхенчхане.

"Команды готовятся, тренируются, подготовку оплачивает Минспорт, - сказал Рожков. - У нас была проблема с соревновательным календарем лыжников, биатлонистов и горнолыжников. Нам здесь помогают федерации, давая возможность нашим спортсменам соревноваться со здоровыми атлетами. Со следж-хоккеем помогает Континентальная хоккейная лига".

1 ноября МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР. В декабре представители двух организаций встретились в Бонне для их обсуждения.

МПК на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена 7 августа принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Из-за этого отечественные паралимпийцы пропустили Игры-2016 в Рио-де-Жанейро. Позднее международный комитет отказал россиянам в допуске к квалификационным соревнованиям Паралимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане, несмотря на "конкретные гарантии" со стороны ПКР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд признал Навального и Офицерова виновными по делу "Кировлеса"
2
СМИ: Тюмень лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года
3
Басурин: за убийством Гиви стоят украинские спецслужбы
4
"Да русский я просто-напросто": что мы знаем об ополченце Гиви
5
Навальный приговорен к пяти годам условно по делу "Кировлеса"
6
Продовольственные карточки: инструмент социальной поддержки, а не вынужденная мера
7
Басурин: украинские силовики минируют Авдеевский коксохимический завод
Темы дня
Реклама