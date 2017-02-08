Рожков: английская фирма Bird & Bird занимается восстановлением членства ПКР

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Английская юридическая фирма Bird & Bird занимается процессом восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК). Об этом на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи заявил вице-президент ПКР Павел Рожков.

"Вопросом восстановления ПКР занимается вместе с английской юридической фирмой Bird & Bird. Они являются главными идеологами восстановления нашей легкой атлетики и РУСАДА (Российского антидопингового агентства). Было поставлено условие вести всю переписку только через них", - сказал Рожков.

Он отметил, что российские спортсмены не прерывали подготовку к зимним Паралимпийским играм в Пхенчхане.

"Команды готовятся, тренируются, подготовку оплачивает Минспорт, - сказал Рожков. - У нас была проблема с соревновательным календарем лыжников, биатлонистов и горнолыжников. Нам здесь помогают федерации, давая возможность нашим спортсменам соревноваться со здоровыми атлетами. Со следж-хоккеем помогает Континентальная хоккейная лига".

1 ноября МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР. В декабре представители двух организаций встретились в Бонне для их обсуждения.

МПК на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена 7 августа принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Из-за этого отечественные паралимпийцы пропустили Игры-2016 в Рио-де-Жанейро. Позднее международный комитет отказал россиянам в допуске к квалификационным соревнованиям Паралимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане, несмотря на "конкретные гарантии" со стороны ПКР.