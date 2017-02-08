Минспорт сохранит все мероприятия по подготовке к Паралимпиаде-2018

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта максимально сохранит все подготовительные мероприятия российских спортсменов к Паралимпийским играм 2018 года. Об этом на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи заявила замминистра Марина Томилова.

"У нас на этот год запланировано 57 соревновательных и тренировочных мероприятий по подготовке к зимней Паралимпиаде в Пхенчхане. Мы будем максимально сохранять возможность выступления российских спортсменов на международных стартах и подготовки к Играм", - сказала Томилова.

1 ноября МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР. В декабре представители двух организаций встретились в Бонне для их обсуждения.

Международный паралимпийский комитет (МПК) на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена 7 августа принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Из-за этого отечественные паралимпийцы пропустили Игры-2016 в Рио-де-Жанейро. Позднее международный комитет отказал россиянам в допуске к квалификационным соревнованиям Паралимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане, несмотря на "конкретные гарантии" со стороны ПКР.