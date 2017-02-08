Российские депутаты могут провести встречу с главой МПК Крэйвеном

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российские депутаты могут провести встречу с президентом Международного паралимпийского комитета (МПК) Филиппом Крэйвеном. Об этом на заседании комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи заявил член комитета, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

"Было бы правильно представителям парламента слетать к президенту Международного паралимпийского комитета. Думаю, он нашел бы для нас время, и это было бы достаточно оперативно", - сказал Фетисов.

МПК на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена 7 августа принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Из-за этого отечественные паралимпийцы пропустили Игры-2016 в Рио-де-Жанейро. Позднее международный комитет отказал россиянам в допуске к квалификационным соревнованиям Паралимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане, несмотря на "конкретные гарантии" со стороны ПКР.

1 ноября МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР. В декабре представители двух организаций встретились в Бонне для их обсуждения.