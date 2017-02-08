Комитет Думы запросит у СК информацию о ходе расследования допингового дела

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи направит запрос на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина предоставить информацию о ходе расследования допингового дела в отношении российских спортсменов, о чем шла речь в докладе главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.
"Мы направим запрос в Следственный комитет России, чтобы получить информацию о расследовании по допингу", - сказал на заседании комитета его руководитель Михаил Дегтярев.
Кроме этого, по предложению зампредседателя комитета Валерия Газзаева будет подготовлено обращение на английском и русском языках в Международный паралимпийский комитет (МПК), в котором представители МПК будут приглашены в Госдуму.