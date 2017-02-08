Канадец Гуэй победил в супергиганте на ЧМ по горнолыжному спорту

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Канадец Эрик Гуэй победил в супергиганте на чемпионате мира по горнолыжному спорту, который проходит в швейцарском Санкт-Морице. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 25,38 секунды.
Второе место занял норвежец Хьетиль Янсруд (отставание 0,45 секунды), третье место на счету еще одного представителя Канады Мануэля Осборн-Паради (+0,51).
Чемпионат мира завершится 19 февраля.