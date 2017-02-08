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Канадец Гуэй победил в супергиганте на ЧМ по горнолыжному спорту

Спорт
8 февраля, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Второе место занял норвежец Хьетиль Янсруд
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Эрик Гуэй

Эрик Гуэй

© EPA/PETER SCHNEIDER

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Канадец Эрик Гуэй победил в супергиганте на чемпионате мира по горнолыжному спорту, который проходит в швейцарском Санкт-Морице. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 25,38 секунды.

Второе место занял норвежец Хьетиль Янсруд (отставание 0,45 секунды), третье место на счету еще одного представителя Канады Мануэля Осборн-Паради (+0,51).

Чемпионат мира завершится 19 февраля.

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