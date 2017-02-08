Слуцкий заявил, что будет приходить на арену ЦСКА, как к себе домой

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Бывший главный тренер футбольного клуба ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что будет приходить на арену команды, как к себе домой. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.
Слуцкий покинул ЦСКА в декабре 2016 года.
"Весь этот промежуток времени я усердно работал, но эта работа была несколько иного характера, чем то, чем я занимался много-много последних лет, - сказал он. - Смотрю огромное количество футбола, пытаюсь совершенствовать английский язык; у меня интересный, творческий, объемный, насыщенный период. Наверное, на сегодняшний день это оптимально для меня. Когда много лет работаешь на самом высоком уровне - я имею ввиду не только ПФК ЦСКА, но и вообще российскую премьер-лигу, где я трудился без перерыва с 2005 года - накапливается усталость".
"У команды очень плотный график на сборах, и мои дни тоже расписаны, несмотря на статус безработного, поэтому в следующий раз постараюсь приехать на какой-либо домашний матч в зависимости от графика. Я буду приходить на арену ЦСКА, как к себе домой, и в команду тоже. И это не наглость слишком ретивого соседа. Это большая успешная часть жизни, и мы навсегда сохраним самые теплые воспоминания и ощущения от совместной работы", - добавил специалист.
Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 года. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.